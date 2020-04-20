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Büyükşehir Belediyesi kamu ve özel kuruluşlarda dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının kentte yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve özel kuruluşlarda dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de yayılarak binlerce can kayıplarına neden olan korona virüs salgınına karşı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde 542 personelle gece gündüz demeden temizlik, yıkama ve dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının kentte yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve özel kuruluşlarda dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de yayılarak binlerce can kayıplarına neden olan korona virüs salgınına karşı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları doğrultusunda kent genelinde 542 personelle gece gündüz demeden temizlik, yıkama ve dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve özel hastaneler başta olmak kentte günlük 376 bin 350 metrekare alanda 162 personelle dezenfekte çalışması yapıyor. Kentte toplu taşıma hizmeti veren araçlar, ambulanslar, ticari taksiler ve özel araçları da günlük periyotlarla dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, 13 dış ilçede de 100 personelle dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 280 kişilik ekip ise korona virüs salgının yayılmasına karşı gece gündüz demeden kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yaparak ardından sağlığa zararı olmayan kimyasallarla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin temizlik ve dezenfekte çalışmaları korona virüs salgının yayılması durdurulana kadar kent genelinde aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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