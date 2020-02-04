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Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuzda

SAKARYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede Çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısından sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 göreve hazır olarak beklemeye geçti.Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekibi, 60 araç ve tam teşekküllü 150 personel ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürecek.Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı geldikten sonra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizde Çarşamba gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış, kar yağışı ve soğuk hava iklimini etkisine gireceği uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede Çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısından sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 göreve hazır olarak beklemeye geçti.
Bu kapsamda Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekibi, 60 araç ve tam teşekküllü 150 personel ile vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürecek.
Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı geldikten sonra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Bölgemizde Çarşamba gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış, kar yağışı ve soğuk hava iklimini etkisine gireceği uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu uyarısı sonra 60 araç ve tam teşekküllü 150 personelden oluşan karla mücadele ekibimiz olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla 7/24 göreve hazır olarak teyakkuz haline geçmiştir. Ekiplerimiz merkezde iki bölgede ve 16 ilçemizde olası vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları için sahada çalışmalarını sürdürecekler. Araç sahibi vatandaşlarımızın seyahat ederken kış lastiklerinin takılı olmasını ve karlı havalarda takip mesafelerini korumaları hiçbir zaman ihmal etmemelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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Merkez
Beşköprü Eczanesi
Merkez
Karakaya Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Yenikent
Yeni Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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