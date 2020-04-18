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Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse (Covid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı önleme amaçlı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için temizleyip tazyikli sabunlu su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı oluşturduğu 280 kişilik ekiple gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse (Covid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı önleme amaçlı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için temizleyip tazyikli sabunlu su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı korona virüs (Covid-19) salgının yayılmasına karşı oluşturduğu 280 kişilik ekiple gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yaparak ardından sağlığa zararı olmayan kimyasallarla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Sur, Bağlar Kayapınar ve Yenişehir merkez ilçelerinde caddelerin tazyikli su ile yıkama çalışmalarının ardında cadde ve kaldırımları baştan sona ilaçlarla dezenfekte etti. Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları korona virüs salgının yayılması durdurulana kadar kent genelinde aralıksız devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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