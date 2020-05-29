Büyükşehir Belediyesi kenti 2 milyon mevsimlik çiçekle süsledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan görevlendirmenin ardından başlattığı çalışmalar kapsamında 2 milyon mevsimlik çiçek üreterek kentin yeşil alanlarına kattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm yeşil alanları, kavşak ve göbekleri, refüjleri, ana bulvar ve caddelerdeki yan bantları ve parkları yeşillendirmeye, kente yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görevlendirme yapılan 19 Ağustos 2019 tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında seralarında ürettiği 2 milyon mevsimlik çiçekle kenti süsledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla şuana kadar 2 milyon mevsimlik çiçek dikimi yaptı. Kent estetiğine de önem veren Büyükşehir Belediyesi, 121 bin 612 adet çalı ve gül dikimi yaparak kaldırım ve yeşil alanlara estetik kattı. Büyükşehir Belediyesi, kentteki ağaç sayısını artırmak amacıyla kendi fidanlık alanında başlattığı çalışma neticesinde kentin farklı noktalarına 13 bin 75 adet ağaç kazandırdı. 32 bin adet ağaç budaması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 4 milyon 718 bin 804 metrekare çim biçerek haşere ve diğer zararlıların üremesine elverişli ortamların oluşmasına engel oldu.