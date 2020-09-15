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Büyükşehir Belediyesi Kış gelmeden yol çalışmalarını tamamlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kış gelmeden ilçelerde yol yapım işlerine hız veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Sındırgı ve Kepsut’ta da çalışmalarını sürdürüyor.

Kış gelmeden ilçelerde yol yapım işlerine hız veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Sındırgı ve Kepsut’ta da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Dursunbey, İvrindi ve Savaştepe’de de kırsal mahallelerin tarla yollarında başlanan çalışmalarla, çiftçilerin daha güvenli bir şekilde tarlalarına ulaşabilmesi sağlanacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlarda yol yapım işlerini sürdürüyor. Kış gelmeden özellikle kırsal mahallelerin yollarını tamamlamaya özen gösteren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, hummalı bir şekilde çalışarak Sındırgı ve Kepsut’ta birçok farklı noktada çalışmalar yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da Dursunbey, İvrindi ve Savaştepe ilçelerinin kırsal mahallelerinde tarla yollarında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
İlçelerde yol çalışmaları devam ediyor
Sındırgı’da; Sevgi Yolu, Abbas Çavuş, Atatürk, Necip Fazıl Kısakürek, Koruköy, Söğütlüdere, Yunus Emre, Balıkesir, Zübeyde Hanım Caddelerinde ve Tütün Çiçeği Sokak’ta çalışmalarını tamamlayan ekipler; Yemenici İsmail ve Kalemdere Caddelerinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, Sındırgı ‘da toplam 6 bin 710 metre yol yapılmış olacak. Diğer yandan Kepsut’ta da çalışmalar yürüten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Merkez Sanayi ve 125. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Caddelerinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Beyköy, Geniş Yol, Panayır Caddelerinde ve Arıtma Tesisi Yolu ile Kültür Merkezi-Cezaevi Yolu arasında çalışmalarına devam eden ekipler, Kepsut’ta toplam 6 bin metre yol yol yapmış olacak.
Tarla yollarına bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Ayrıca, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından; Dursunbey, İvrindi ve Savaştepe ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde tarla yollarının bakım-onarım çalışmalarına başlandı. Üç greyder ile devam eden çalışmalarda çiftçilerin; ekim hazırlığı, sürüm, zirai mücadele, hasat ve nakliye işlemlerinde tarlalarına daha rahat, kolay, emniyetli ve ekonomik olarak ulaşabilmeleri sağlanacak.
Bu çalışma ile üretimde; rantabilite artması, çiftçiler daha kısa zamanda daha düşük maliyetle ve daha güvenli bir şekilde tarlalarına ulaşabilmesi, kaza riskinin en aza inmesi, zaman kaybının önlenmesi ve dolayısıyla iş gücü kaybının azaltılması amaçlanıyor.

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