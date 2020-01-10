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  4. Büyükşehir Belediyesi köprülü kavşakları çiçeklerle süsledi

Büyükşehir Belediyesi köprülü kavşakları çiçeklerle süsledi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşakları binlerce çiçekle süsledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşakları binlerce çiçekle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kendi serasında üretilen 10 bin menekşe saksılara dikilerek köprülü kavşak trabzanlarına asıldı.
Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Antalya’yı renkli menekşelerle süsleyerek baharı yaşatıyor. Kentte bulunan köprülü kavşakların trabzanlarına saksılarla asılan binlerce menekşe renkli görüntüler sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri trafik yoğunluğunun en aza indiği saat olan sabah 04.00’da başlayarak sabah saat 07.00’a kadar kavşaklara 765 saksının montajını gerçekleştirdi. Kent estetiğini zenginleştiren ve kış aylarında bahar havası yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Güllük Kavşağı, Şarampol Kavşağı, Andızlı Mezarlığı Kavşağı ve Mevlana Kavşağı’nda bulunan köprü kavşakların trabzanlarını çiçeklerle donatarak görsel bir şölen yaşattı.

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