Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde yüz yüze eğitim yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kreşleri uzaktan eğitim sürecini sonlandırarak yüz yüze eğitime geri döndü. Uzaktan eğitim sürecinde kreş öğretmenlerinin gönderdiği eğitim videoları ve ailelerinin destekleriyle etkinliklere devam eden minikler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilen sınıflarında yerini aldı. Adile Teyze ve Münir Özkul Kreşi’ne devam eden 29 çocuk en fazla 10 kişilik gruplar halinde eğitim görüyor ve HES kodu ile kreşe giriş yapıyor.

Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Adile Teyze Kreşi ve Toptancı Hal Kompleksi içerisinde yer alan Münir Özkul Kreşi, yayınlanan genelge kapsamında uzaktan eğitim sürecini başlatmıştı. Çocukların evde kaldığı süreç boyunca kreş öğretmenleri, çocuklar ve veliler ile görüntülü konuşma desteğinden eğitim-öğretim programı kapsamında psikomotor, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyici eğitim videolarına kadar birçok alanda desteğini sürdürdü. Çocuklar evde geçirdikleri süreçte öğretmenlerinin paylaştığı eğitim videolarıyla hem aileleriyle kaliteli vakit geçirdi hem de ailecek keyif alabilecekleri etkinlikler yaptı.

Büyükşehir’in kreşlerine kayıtlı toplam 37 öğrencinin 29’u yüz yüze eğitime aktif katılım sağlıyor. 36-72 ay aralığındaki çocukların eğitim aldığı kreşler, minik öğrencilerin dönmesiyle yeniden renklendi. Öğrenciler hafta içi her gün saat 10.00-16.00 arasında eğitime devam ediyor. Öğrenciler kreşe HES kodu ile giriş yapıyor.

Belirli periyotlarda sınıflar havalandırılırken, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri rutin aralıklarla sürdürülüyor. Öğrencilerin ateş ölçümleri ve sağlık kontrollerinin titizlikle takip edildiği kreşlere öğrenciler dışında kimse kabul edilmiyor.



