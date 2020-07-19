Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için kurban kesim ve satış yerlerini belediyelerin ilgili birimleriyle yaptığı toplantıyla belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını birçok alanda sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kurban satış ve kesim yerlerini ilçe belediyelerinin ilgili birimleriyle yapılan toplantı sonucu belirledi. Bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı dolayısıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ali Emri toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör de yer aldı. Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantı da kurban kesim ve satış yerleri dışında alınacak önlemler de karara bağlandı. Kurban kesim yerleri Sur ilçesi, Mardin yolunda yer alan Canlı Hayvan Borsası, May-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası. Yenişehir, Şılbe TOKİ Cami karşısı sabit semt pazarı, Üç Kuyular TOKİ sabit semt pazarı ve Ofis Kurdoğlu Lojmanları beton saha. Bağlar, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri ve Övündüler Mahallesi Beymir-Et Kombinası. Kayapınar ilçesi belediye köy ürünleri Pazar yeri ile organik tarım pazarı olarak belirlendi. Kurban satış yerleri Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ilçe otogarı kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Kayapınar Caddesi civarındaki boş alan ve Mardin yolu üzerindeki besi çiftlikleri olduğu belirtildi.



