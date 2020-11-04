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Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde tablet yardımına devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.11.2020 12:54 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve ilçelerde pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı olmadığı için EBA’ya ulaşım imkanı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara tablet yardımına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve ilçelerde pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı olmadığı için EBA’ya ulaşım imkanı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara tablet yardımına devam ediyor. Alanya’da ihtiyaç sahibi ailelerin çocukların tablet yardımı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitime desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde eğitim gören ancak maddi yetersizlikten dolaya bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere yardım elini uzattı. Antalya merkezin ardından Alanya başta olmak üzere tüm ilçelerde tablet dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaptığı inceleme sonucunda Alanya’da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet desteğinde bulundu. Tabletler, Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından ailelerin evlerine tek tek teslim edildi. Teslim edilen tabletler ailelerin yüzünü güldürürken, EBA’ya ulaşım imkanına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

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Muratpasa
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