YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir belediyesi öğrencileri ve velileri salgına dönük eğitimlerle bilinçlendiriyor

Büyükşehir belediyesi öğrencileri ve velileri salgına dönük eğitimlerle bilinçlendiriyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 21 Eylül’de örgün eğitimin okullarda başlayacağını açıklamasının ardından yeni tip Koronavirüs’le (COVID-19) mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 21 Eylül’de örgün eğitimin okullarda başlayacağını açıklamasının ardından yeni tip Koronavirüs’le (COVID-19) mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda öğrencileri ve velileri bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitimlere devam ediyor. Eğitim sırasında velilere ve öğrencilere çocuk maskesi-dezenfektan jelinin yer aldığı 3 bin 450 adet hijyen paketi hediye etti.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının 21 Eylül’de başlayacağının Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanmasının sonrasında şehrin farklı noktalarında bulunan okullarda hem velilere hem de çocuklara örgün eğitim öncesi pandemiye karşı koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında başlatılan bilgilendirme eğitimleri sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığının salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak adına yayınladığı 14 kuralın uygulanması konusunda gerekli hatırlatmalar gerçekleşiyor. Böylelikle gerek vatandaş gerekse de çocuklar ve gençler için farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda 14 eğitmen, 3 teknik personel ve 1 psikolog kadrosuyla bu güne kadar 13 mahallede bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başta olmak üzere velilere ve esnaf bilgilendirildi, pandemiye karşı önlemlerin nasıl alınması gerektiği hakkında deneyim kazandırıldı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesinin Gazi şehirde organize ettiği eğitim etkinliklerine katılan öğrencilere ve ebeveynlere ve esnafa etkinlik kapsamında çocuk maskesi-dezenfektan jelinin yer aldığı 3 bin 450 adet hijyen paketi, kalem ve hediyeler dağıtıldı. Ayrıca esnafa temizlik, maske, mesafe konularını içeren afiş ve broşür verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:38
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Ayıntap Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kadoil’den büyük başarı
Kadoil’den büyük başarı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu
GTO Başkanı Yıldırım’dan çifte bayram vurgusu
Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi
Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.