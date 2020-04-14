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Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yazarlık yeteneğine ışık tutacak

SAKARYA HABERLERİ  | 14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ’Evde Hayat Var’ projesiyle öğrencilerin yazarlık yeteneğine ışık tutacak.Büyükşehir Belediyesi “Evde Hayat Var” hikaye yarışmasıyla çocuklarımızın hem karantina sürecindeki vakitlerini değerlendirmesine olanak sağlarken hem de onların içlerindeki yazarlık yeteneğinin keşfine olanak sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ’Evde Hayat Var’ projesiyle öğrencilerin yazarlık yeteneğine ışık tutacak.
Büyükşehir Belediyesi “Evde Hayat Var” hikaye yarışmasıyla çocuklarımızın hem karantina sürecindeki vakitlerini değerlendirmesine olanak sağlarken hem de onların içlerindeki yazarlık yeteneğinin keşfine olanak sağlıyor. Büyükşehir’in yapmış olduğu bu çalışma ile karantina sürecinde böyle bir proje de Türkiye’de ilk defa hayata geçirilmiş olacak. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere toplamda 3 kategoride yarışacak adayları birbirinden değerli hediyeler bekliyor. 3 kategorinin birincilerine tablet bilgisayar, ikincilere robotik kodlama seti, üçüncülere ise kitap seti hediye edilecek" denildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ’Evde Hayat Var’ hikaye yarışması’nın jürileri Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Sakarya İl Turizm Kültür Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Furkan Beşel, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İrfan Kardeş, Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Kültür Sanat Şube Müdürü Yasin Çetin, Edebiyat öğretmeni Şair Ercan Yılmaz’dan oluşuyor. 13 Nisan 2020’de başlayacak yarışmaya 6 Mayıs 2020 23.59’a kadar başvurular yapılabilecek. 11 Mayıs’ta ise yarışmanın sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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