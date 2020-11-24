Büyükşehir Belediyesi Öğretmenler Günü’nü kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanı verilişinin 92. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin eğitim tarihine ışık tutacak Öğretmenler Günü Karma Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Eğitim-İş Sendikası ile birlikte düzenlenen törende ise 28 yıllık eğitimci Mustafa Durna’ya Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen karma sergi Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi’nde törenle açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve Eğitimci Mustafa Durna ve katılımcılar sergiyi gezdi.