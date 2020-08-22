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Büyükşehir belediyesi ölçü ve tartı aletlerini denetledi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mahrukatçı esnafları tarafından kullanılan tartı ve basküllerin denetimi yapıldı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğu ekipleri, 2020 yılı ölçü, tartı ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga işlemleri kapsamında mahrukatçı esnaflarının basküllerini işyerlerinde denetledi.Yapılan denetimlerde bozuk olmayan, eksiği bulunmayan tartı aletlerinin denetim belgeleri düzenlenerek esnaflara teslim edildi.

Büyükşehir belediyesi ölçü ve tartı aletlerini denetledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mahrukatçı esnafları tarafından kullanılan tartı ve basküllerin denetimi yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğu ekipleri, 2020 yılı ölçü, tartı ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga işlemleri kapsamında mahrukatçı esnaflarının basküllerini işyerlerinde denetledi.
Yapılan denetimlerde bozuk olmayan, eksiği bulunmayan tartı aletlerinin denetim belgeleri düzenlenerek esnaflara teslim edildi. Bozuk ve arızalı olanlar ise eksikleri tamamlanmak üzere servise havale edildi.
Mahrukatçılar Odası Başkanı Adem Özdemir, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Daha önceleri basküllerin denetimi için belediyeye götürülüp getirilmesi gerekirdi. Bu götürüp getirme esnasında esnaflarımız büyük zorluklar yaşardı. Şimdi ise belediyemizin ekipleri işyerlerine gelerek denetimleri burada gerçekleştiriyorlar” dedi.

Büyükşehir belediyesi ölçü ve tartı aletlerini denetledi

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