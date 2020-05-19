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Büyükşehir Belediyesi, parkları çocuklar için hazırlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 19.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin başladığı bu dönemde parklardaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yavaş yavaş normalleşme sürecine geçişin başladığı bu dönemde parklardaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. 15 parkta yapılan bakım çalışmaları kapsamında, özellikle çocuk oyun grupları bakıma alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kültür Park, Atatürk Parkı, Tarsus Kültür Park başta olmak üzere belediyenin sorumluluğunda bulunan 15 parkta bakım çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve normalleşme süreci ile bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, parklardaki çocuk oyun gruplarının bakımı yapılarak, oyun alanları çocuklar için hazır hale getiriliyor. Güneşten solan çocuk oyun grupları rengarenk boyanarak, ilk günkü görünümüne kavuşturuluyor.
Ekipler, parklarda ve çocuk oyun gruplarında zarar gören kısımları da onarıyor. Parklardaki dezenfeksiyon işlemleri ise düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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