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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’den online hizmet

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Covid-19 salgınına karşı uzmanların önerdiği tedbirler doğrultusunda kısıtlamalara uyan vatandaşlar için haftanın her günü canlı yayınlar yaparak, sosyal medyada antrenman, söyleşi ve spora dair bilgilendirmelerde bulunuyor. Ayrıca online spor dersler de veren Spor A.Ş. sosyal medyada 13 günlük periyotta 30 bin etkileşim aldı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye istinaden tüm spor tesislerini kapatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Sosyal yaşamı Kayserililerin ayağına götüren Spor A.Ş. gerek canlı yayınlarla, gerekse sonrasındaki videolarla antrenmanlar yaptırarak, vatandaşların sağlıklarını korumak ve zinde kalmak adına birçok aktivite yaptırıyor. Antrenmanların yanı sıra evde kaldıkları süre boyunca Kayseri halkının sağlıksız beslenmemeleri için de Spor A.Ş.’nin diyetisyenleri canlı yayında, “sağlıklı beslenme” konusunda vatandaşlara bilgilendirilmelerde bulunuyor.
Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler arasında yer alan ve online hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan canlı yayınlar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
Canlı yayınlara katılmak isteyen vatandaşlar Spor A.Ş.’nin Instagram, Facebook ve Twitter gibi adreslerden takip edebilir.
Ayrıca Youtube’dan canlı yayına katılmak isteyenler “Spor AŞ Kayseri” den yayınları takip edebilirler.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Sosyal Medya Hesapları:
İNSTAGRAM: sporaskayseri
FACEBOOK: SporasKayseri
TWİTTER: sporaskayserii

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