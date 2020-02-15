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Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında 29 gündem maddesi oybirliği ile kabul edilirken, 4 madde ise komisyona sevk edildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Şubat ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında 29 gündem maddesi oybirliği ile kabul edilirken, 4 madde ise komisyona sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Şubat ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Başkanlığında gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Nolu Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan ve Canlı yayınlanan Şubat ayı toplantısı 21 maddelik gündem ile toplandı.
Toplantıda gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasıyla başladı. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Meclis üyelerine Ocak-Şubat ayı Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin bilgilendirmesini yaparak meclis gündemini açtı.
Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonlarında görüşülen konular ile birlikte toplam 29 madde görüşülüp oy birliği ile karara bağlanırken, 4 madde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi ve Mart ayı Meclis toplantısının 12 Mart tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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Kafadar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
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