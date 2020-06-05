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Büyükşehir Belediyesi tarihi değirmeni muhafaza altına aldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi sınırlarında Millet Bahçesinde yer alan tarihi değer taşıyan tescilli, mülkiyeti belediyeye ait olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni boşaltarak muhafaza altına aldı.Zabıta Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Şeyhname Mahallesi sınırları içinde yer alan mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tarihi değer taşıyan, tescilli olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni muhafaza altına aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi sınırlarında Millet Bahçesinde yer alan tarihi değer taşıyan tescilli, mülkiyeti belediyeye ait olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni boşaltarak muhafaza altına aldı.
Zabıta Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Şeyhname Mahallesi sınırları içinde yer alan mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait tarihi değer taşıyan, tescilli olan ve izinsiz şekilde işgal edilen değirmeni muhafaza altına aldı. Şeyhname Mahallesi Millet Bahçesinde bulunan tarihi değirmenin izinsiz şekilde işgal edilmesi üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte tarihi değirmeni boşaltarak işgali gerçekleştiren şahısı alandan uzaklaştırdı.

Tarihi değirmen müzeler müdürlüğüne teslim edildi
Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB Şube Müdürlüğü, Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüyle yapılan ortak inceleme neticesinde tarihi değer taşıyan eserlere el konuldu. Tarihi değirmen işgaline son verilen çalışmada ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmak üzere Müzeler Müdürlüğüne teslim edildi.

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