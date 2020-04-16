YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’de maske dağıtımı yaptı

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’de maske dağıtımı yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hal’de üretici ve komisyonculara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hal’de üretici ve komisyonculara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, sabah 04.30’da hal giriş kapısında, ürün getiren üreticilerin ateş kontrollerini yaparak, maskelerini takdim etti.
Büyükşehir Belediyesi Korona virüs önlemeleri kapsamında kentin her noktasında çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Türkiye’nin en büyük yaş sebze-meyve hali olan Antalya Toptancı Hal’de maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Hale girişlerin başladığı sabah 04.30’da Antalya’nın ilçelerinden gelen binlerce sebze üreticisinin hal kapısında ateş kontrolleri yapılırken, maske takma zorunluluğu olan üreticilerin maske ihtiyaçları karşılandı. Maske dağıtımına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz da katıldı.

10 bin maske gönderildi
Antalya’nın her köşesinde gece gündüz çalışarak gerekli önlemlerin alınması noktasında titizlikle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin dört bir yanına sebze meyve gönderilen Antalya Toptancı Hali’ne 10 bin adet maske gönderdiklerini söyledi. Başkan Böcek, “Maske takma zorunluluğu olan Antalya Toptancı Hali’nde ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz Hal Dernek Başkanlarımız ile birlikte esnaflarımızı uyararak maskelerini takmalarını sağlıyor. Ayrıca halin dezenfeksiyonu için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için en önemli yerlerden biri olan Toptancı Hal’de de esnafın, müstahsilin sağlıklı bir şekilde mallarını satması ve pazarlaması, halkın istifadesine sunması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

"Ateş kontrolü yapılıyor"
Antalya Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Toptancı Hal’e birçok hizmet yaptığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz 10 bine yakın maske gönderdi. Hal esnafımıza, üreticilerimize ve çalışanlara bedava olarak bu maskeleri dağıtıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ayın zamanda halin iki girişinde ateş ölçerlerle kontroller yapılıyor. Halin dezenfektesi olsun, maske dağıtımı olsun benzer birçok güzel çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.
Hal Esnaflarından Abdullah Albayrak da maske dağıtımı konusunda memnuniyetini ifade ederek, “Burada bazı vatandaşlarımız maalesef maske takmıyor ama sağlık açısından zorunluluk var. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’nin maske dağıtımı çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hale maske gönderdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Antalya Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
13:02
İkindi
16:42
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Döşemealtı’nda sokak hayvanlarının su ve mama kapları arttırıldı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

MHP’li Emel Yıldız’dan bayram mesajı

MHP’li Emel Yıldız’dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.