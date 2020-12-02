Büyükşehir Belediyesi, Toroslar’da asfalt çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde başlattığı asfalt çalışmalarına Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde devam ediyor. Çiftçiler Caddesinde sürdürülen çalışmada ihtiyaç duyulan noktalarda yolu genişleten ekipler, kaldırımları da onarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, asfalt ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesinde kapsamlı bir çalışma sürdüren ekipler, yol asfalt hazırlık çalışmalarının yanı sıra kaldırımları da onarıyor. Caddede ihtiyaç olan yerlerde yol genişletme çalışması yapan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayabilmek için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz bir ulaşım için muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını yönlendiriyor. Ekipler, kent genelinde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol ve yaya güvenliğini sağlamak adına kaldırımı olmayan yerleşim yerlerinin kaldırım ihtiyacını da gideriyor.

