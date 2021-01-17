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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. dünyaya açıldı

17.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği CDP (Carbon Disclosure Project) raporlamasına, Türkiye’den beyan raporu vererek katılan tek toplu ulaşım şirketi Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş.

Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği CDP (Carbon Disclosure Project) raporlamasına, Türkiye’den beyan raporu vererek katılan tek toplu ulaşım şirketi Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş. oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş., çevre konusunda da örnek çalışmalar yapıyor. Bu çalışma ile Ulaşım A.Ş. dünyadaki 10 şirketten birisi olarak nitelendiriliyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kayseri Ulaşım A.Ş. önemli bir başarıya imza atarak ‘Karbon Ayak İzi’ni hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dâhil oldu. Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam bin 73 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasın da, Kayseri Ulaşım A.Ş. , Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2020 puanı “B-Management” olarak açıklandı. Şirket, güncel raporda “Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler kategorisinde “A-Leadership seviyesine ulaşarak, Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi kategorilerinde ise B seviyesi” puanına ulaştı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin 2020 yılında da Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) Türkiye’den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayserimiz de çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz. Karbon Saydamlık Projesi de buna bir örnek. Kent içerisinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazlarını tamamen azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’ den katılım sağlayan tek toplu ulaşım şirketi olarak hizmet veriyoruz. Bu bizim için bir onur. Her zaman örnek ve önder bir şehir olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde ‘Belediyelerde Yenilebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısında da konuyu gündeme getiren Büyükkılıç, “Bu çalışmamız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ulaşım A.Ş., karbon saydamlık projesi, CDP raporlarını sunmakta, dünyadaki 10 şirketten birisi olarak nitelendirilmektedir, bunu da çok önemsiyoruz” dedi.
CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan ve dünyanın en büyük küresel iklim değişikliği verisine sahip olan bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Tüm dünyada yaklaşık 60 ülkeden 5000 civarında kuruluş, azaltım hedeflerini belirlemek ve performanslarını arttırmak amacıyla sera gazı emisyonlarını, su kaynaklarının yönetimini ve iklim değişikliği stratejilerini CDP aracılığıyla ölçmekte ve açıklamaktadır.

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