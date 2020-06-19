Büyükşehir Belediyesi uzmanlarından öğrencilere LGS önerileri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin uzman öğretmenleri, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrencilere uyarı ve önerilerde bulunarak, korona virüs salgını nedeniyle sınavda uygulanacak kuralların öğrencileri kaygılandırmamasını söylediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, LGS öncesinde ‘LGS’ye Dair Başarı ve Motivasyon Söyleşisi’ düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Anamur Şubesinde görevli Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Gökhan Poyraz ile Rehber Öğretmen Ezgi Aslan tarafından gerçekleştirilen söyleşide, yarın 2 oturum halinde gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik önerilerde bulunuldu. Sınav kuralları, sınav anındaki kaygı yönetimi ve sınav taktikleri konularının paylaşıldığı söyleşide, başarıya dair önerilerin, sınav anında yapılması gerekenler, stres yönetimi ve sınava girecek öğrencilerin anne-babalarına da önerilerde bulunuldu.

“Kurallar sizi kaygılandırmasın”

Pandemi süreci ile birlikte LGS tarihinde yaşanan değişiklikler ve getirilen yeni kurallar üzerinde duran Uzman Psikolojik Danışman Gökhan Poyraz, “Öğrencilerimiz sınava girmeden önce steril bir şekilde dezenfekte edilecekler. Ellerine görevliler tarafından ya da temassız bir şekilde dezenfekte uygulanacak. Sakın korkmayın. Dezenfekte ve steril ortamlar sizi karşılayacak. Temassız dezenfektan aletleri var. Sıralar zaten rutin bir şekilde sürekli siliniyor. Sınavdan bir gün önce de sınava gireceğiniz okulda sıralar dezenfektanlı suyla silinecek ve ücretsiz maske dağıtımı olacak. Bunlar sizi sakın kaygılandırmasın. Sakın bunları düşünmeyin. Zaten sağlıklı bir ortam için gereken her şey yapılıyor. Siz sadece sınav anınızda başarınıza ve motivasyonunu odaklanmalısınız” dedi.

“Çocuğunuza başarı odaklı yaklaşmayın”

Ailelere de çocuklarına gerekli moral ve motivasyonu sağlamaları konusunda önerilerde bulunan Poyraz, “Çocuklarınız sizin için biricik ve tektir. Onların mutluluğu ve sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Çocuğunuza başarı odaklı yaklaşmayın, çocuğunuzu başarı odaklı sevmeyin. Gerçekten özden kıymet verin çocuklarınıza” diye konuştu.