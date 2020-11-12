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Büyükşehir Belediyesi yapı güvenliği için adımlar atmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da yaşanabilecek depremlere karşı tedbirler almaya devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen kararla, yapı güvenliğini daha da arttırmak amacıyla risk oluşabilecek giriş katlarda bulunan otoparklarda statik tedbirler alınmasının, duvarlar yapılmasının ve böylelikle yapıların daha güvenli hale getirilmesinin önü açıldı.Bilindiği üzere bu karar öncesinde, bu binalarda giriş katında yer alan otoparklarda dış duvar ve/veya ara bölme duvar yapılması mümkün değildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’da yaşanabilecek depremlere karşı tedbirler almaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen kararla, yapı güvenliğini daha da arttırmak amacıyla risk oluşabilecek giriş katlarda bulunan otoparklarda statik tedbirler alınmasının, duvarlar yapılmasının ve böylelikle yapıların daha güvenli hale getirilmesinin önü açıldı.
Bilindiği üzere bu karar öncesinde, bu binalarda giriş katında yer alan otoparklarda dış duvar ve/veya ara bölme duvar yapılması mümkün değildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen kararla birlikte Aydın’daki yapıların olası bir depreme karşı daha da güvenli hale getirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Alınan kararla birlikte artık 90’lı yıllardan bu yana uygulanan ve deprem güvenliği açısından risk taşıyan, giriş katı otopark olan, açık kolonlar üzerine oturan binalar yapılmasına da müsaade edilmeyecek. Yapılan düzenlemeyle birlikte, gerekli izinler alındıktan sonra, hali hazırda zemin katları otopark olarak inşa edilmiş izinli yapılarda da yapıyı güçlendirecek dış duvar ve/veya ara bölme duvar yapılabilecek.
Diğer taraftan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan uzman ekipler tarafından, imalat sonrası yapıların güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığıyla ilgili incelemeler de Aydın genelinde devam ediyor.
Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak olası bir depreme karşı her türlü hazırlığı yapmaya devam ettiklerinin altını çizerken, vatandaşlara da yapılarını güçlendirmeleri için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

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