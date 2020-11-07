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Büyükşehir Belediyesi, yaşlıları Tarsus Gençlik Kampında ağırladı

MERSİN HABERLERİ  | 07.11.2020 10:36 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sıklıkla evde kalan ileri yaştaki vatandaşların moral kazanmaları için programlar düzenlemeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sıklıkla evde kalan ileri yaştaki vatandaşların moral kazanmaları için programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yaşlı Destek Hizmetleri biriminden faydalanan yaşlı vatandaşlar, Tarsus Gençlik Kampında misafir edildi.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Hizmetleri biriminden faydalanan ileri yaştaki vatandaşlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince bir gün geçirdi.
Mersin’den otobüslerle alınan 15 vatandaş, uzman personel nezaretinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde Tarsus Gençlik Kampına götürüldü. Yemek ikramının ardından misafirlere kamp alanı gezdirilip, özellikle geri dönüşüm atölyeleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Ağaçlar altında ve Berdan Nehri yanında yürüyüş yapan vatandaşlar, keyifli anlar geçirdi.
Program çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyal destek hizmeti verilirken, fizyoterapistler tarafından egzersiz hareketleri yaptırıldı. Ateş ve tansiyon ölçümünün de yapıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi tarafından özel olarak hazırlanan sahnede mini bir konser düzenlendi.

“Bıraksalar 5-10 sene burada kalırım”
Tarsus Gençlik Kampının doğal ortamından oldukça etkilendiğini söyleyen misafirlerden Cevat Kapgin, “Burada huzura kavuştum, çok hoşuma gitti. Bıraksalar burada 5-10 sene kalırım. Bunun yanında Yaşlı Destek Hizmetleri biriminde görevli personelin her gün bizleri araması ayrıca çok güzel. Verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yapılan faaliyetleri çok beğendiğini kaydeden Bergüzar Özkuşçu ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de Ankara’da görev yapan eski bir belediyeciyim. Ama burada biz 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan sosyal etkinlikler gerçekten çok güzel. Pandemiden dolayı evden çıkamıyoruz ve çok bunalıyoruz. Yaşlı Destek Hizmetleri biriminde görevli gençlerin bizlerle yakından ilgilenmeleri memnuniyet verici” diye konuştu.

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