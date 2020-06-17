Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde yol haritasını belirliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde yeni normalleşme sürecinde izlenecek yol haritasını belirliyor. İlçe belediyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda, yeni normalleşme sürecinde de hijyen, temizlik ve denetim konularında işbirliği ve koordinasyon sağlanması, Mersin’in deniz ve yayla turizmi dolayısıyla yoğun göç alan bölgelerinde çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde yeni normalleşme sürecinde izlenecek yol haritasını belirliyor. Başkan Seçer’in sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmesinin ardından ilçe belediyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir’in başkanlığında, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

İlçe belediyeleri ile işbirliği devam edecek

Toplantıda, ilçe belediyeleri ile pandemi sürecinde olduğu gibi yeni normalleşme sürecinde de hijyen, temizlik ve denetim konularında işbirliği ve koordinasyon sağlanması konusunda karar alındı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Mersin’in deniz ve yayla turizmi dolayısıyla yoğun göç alan bölgelerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Başkan Seçer, STK’lar ile bir araya gelmişti

Başkanı Seçer, geçtiğimiz günlerde kentteki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileri ile bir araya gelerek, 1 Haziran itibariyle girilen yeni normalleşme süreci dolayısıyla başkanların ve temsilcilerin fikirlerine başvurarak, bu süreçte nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alışverişinde bulunmuştu.

