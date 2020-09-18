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Büyükşehir Belediyesi ’Yerel eşitlik için eylem planı’ başlattı

MERSİN HABERLERİ  | 18.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kadının gücünün kurum içindeki dayanışmayla arttırılması amacıyla, ’Yerel eşitlik eylem planı’ toplantısı düzenlendiği bildirildi.Kongre ve Sergi Sarayı’nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilk gönüllüsü Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, şube müdürleri ve birim temsilcileri katıldığı toplantıda, özellikle yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlandı.

Büyükşehir Belediyesi ’Yerel eşitlik için eylem planı’ başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, kadının gücünün kurum içindeki dayanışmayla arttırılması amacıyla, ’Yerel eşitlik eylem planı’ toplantısı düzenlendiği bildirildi.
Kongre ve Sergi Sarayı’nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilk gönüllüsü Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, şube müdürleri ve birim temsilcileri katıldığı toplantıda, özellikle yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda eşitlikçi politikaların uygulanması ve sürdürülebilmesinin yerel yönetim anlayışına yerleştirilmesi gündeme alındı.
“Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllüler Biriminde ilk gönüllü olarak başladım”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı gönüllüsü Meral Seçer, toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu daire başkanlığının kurulma yıl dönümüne yaklaşıldığını belirtti. Meral Seçer, çalışmalara Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu adıyla başladıklarını vurgulayarak, “Daire Başkanımız Şerife Hasoğlu Dokucu’ya çok teşekkür ediyorum. Kadın ve çocuklar üzerinde çok emeği geçti ve sizlerle birlikte güzel projelere imza attı. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine temsilci gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllüler Biriminde ilk gönüllü olarak başladım. Şu anda daire başkanımız ve ekibiyle gönüllü çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerdeki kadınlarımızın ve çocuklarımızın problemleri neler veya ne yapmak istiyorlar, bizler onlara ne katabiliriz, bunların bilgilendirilmesi yapılıyor. Bunun en güzel yanı da merkezde yapılan hizmetlerin ilçelerle koordineli olarak devam etmesi, aktif olması ve merkezde belli eğitimler almış insanlarla eğitimlere ihtiyacı olan insanlar arasında köprü oluşturmak oldu” dedi.
“Kadın emeğini değerlendirme konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz”
Seçer, aynı zamanda kurucu başkanlığını yaptığı Mersinden Kadın Kooperatifinin de çalışmalarından söz ederek, “Kadın emeğini değerlendirme konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi destekli kadın kooperatifimizi kurduk. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetlerinin ilgili şubesiyle birlikte tüm ilçelerde kadınlarımızın ürettikleri, neler yapmak istedikleri, ürünlerinin değerlendirilmesinin ne şekilde olacağı ve farklı konularda bilinçlendirilmeleri konularında çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
“Bu çalışmaya başlayacağımız için çok heyecanlıyız”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da belediyenin diğer birimleriyle artık koordineli olarak çalışma yürüteceklerini belirterek, “Bu çalışmaya başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Bundan sonraki çalışmalarımızın koordineli iletişim sağlayarak daha verimli ve daha aktif olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki aşamalarda kadın, çocuk ve ailelerle ilgili çalışmalarda sizler de bizlere hangi aşamalarda nasıl başvuracağınızı görmüş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ’Yerel eşitlik için eylem planı’ başlattı

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