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Büyükşehir Belediyesi, zararlı böceklere karşı mücadele başlattı

İHA İHA
03.04.2024 10:07
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zararlı böceklere karşı mücadele başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, zararlı böceklere karşı mücadele başlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor. Havaların ısınmasıyla zararlı böceklere karşı mücadele başlatan ekipler, metruk alanları ve menfezleri temizleyip, ilaçlayarak haşerelere karşı önlem alıyor.

Kentin her noktasına ulaşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşere türlerinin ürediği yeşil alanlardaki yabani otları biçerek, kimyasal kullanımını en alt seviyede tutuyor. Ekipler, su birikintisi olan alanlarda ise azami oranda kullandıkları böcek ilaçlarıyla bir yandan vatandaşlara haşeresiz bir ortam sunmaya çalışırken, diğer yandan da canlıların yaşam alanlarına zarar vermemeyi hedefliyor.

"HALKIMIZA EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞIYOR VE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, metruk alanlarda otların büyümesiyle ilgili vatandaşlardan çok sayıda ’mucuk veya yakarca’ şikayeti aldıklarını belirtti. Bu kapsamda önlem almak için iş makinelerinin yardımıyla boş ve metruk alanlardaki istenmeyen ve haşere üremesine neden olabilecek otları temizlediklerini ifade eden Güngör, "Böylece ilaç tüketimini de minimize ediyoruz. Bu da halkımızın daha iyi ortam ve şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor" dedi.
Aynı zamanda menfezleri de temizleyen ekiplerin, yaz boyunca oluşabilecek olumsuzlukları en az indirdiklerini vurgulayan Güngör, kirliliğin genellikle insan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Çevre kirliliğini en aza indirmek için yapılması gerekenleri aktaran Güngör, vatandaşlara da çevre temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
Çevrede görülen olumsuzluklar için vatandaşların kendilerine ulaşabileceklerinin altını çizen Güngör, "Temizlik ve ilaçlama konusunda Alo 185’i aradıkları veya Teksin üzerinden kayıt oluşturdukları andan itibaren, halkımıza en hızlı şekilde ulaşıyor ve çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

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