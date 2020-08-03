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Büyükşehir Belediyesi’den alım garantili destek

SAMSUN HABERLERİ  | 03.08.2020 12:40 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü ilçesinde 6 çiftçiye sanayi tipi domates fidesi desteği sağladı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi tarafından çiftçilerin gelirini arttırmak ve bölgede ilk defa sanayi tipi domates üretimini teşvik etmek amacı ile Vezirköprü ilçesinde 6 çiftçiye fide desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü ilçesinde 6 çiftçiye sanayi tipi domates fidesi desteği sağladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi tarafından çiftçilerin gelirini arttırmak ve bölgede ilk defa sanayi tipi domates üretimini teşvik etmek amacı ile Vezirköprü ilçesinde 6 çiftçiye fide desteği verildi. Sebze üretiminde alım garantili üretimin ilk olması nedeniyle çiftçilerin ilerleyen yıllarda bu sistem ile daha çok üretim yapması hedefleniyor.
Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir, “Vezirköprü ilçemizde yeni sulamaya açılan alanlarda daha önce hiç yetiştirilmeyen salçalık domateste üretilen ürünü alma garantisi ile 6 çiftçimizin öncü olduğu bir çalışma başlattık. Bahçekonak, Yörükçal, Bahçelievler ve Adatepe mahallelerinde 36 dekar alanda üretim yapan çiftçimize 72 bin fidan desteği sağladık. Çiftçilerimizin ürettiği ürünü de Tarım Kredi Kooperatifi sözleşme yaparak alım garantisi verdi. Yörükçal Mahallesi’nde ziyaret ettiğimiz çiftçimiz Nurettin Engin, üründen memnun olduğunu ve rekoltenin yüksek olduğunu ifade etti. Çiftçilerimizin her daim yanındayız” dedi.
Özdemir, “İyi günde de zor günde de her zaman onlarla yan yanayız. Çiftçi bizim geleceğimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları ve destekleri ile her zaman onlara destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

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