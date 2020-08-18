Büyükşehir Belediyesinde yüzme kursu başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapattığı yüzme kursları alınan tedbirlerle yeniden hizmete vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan yüzme havuzunu yeniden faaliyete açtı. Yenişehir ilçesi Seyrantepe TOKİ’de bulunan ve 7 - 17 yaş arası çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilen kursta kapasite yarı yarıya düşürülürken 2 grup halinde günlük ikişer saatlik periyotlarla eğitim verildiği bildirildi.

Yeni normal yaşam çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde havuzda salgına karşı sıkı tedbirler de alındı. Yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve sosyal alanlar dip köşe dezenfekte edilirken can simidi, sosis ve yüzme tahtası gibi spor aletleri de sürekli temiz tutuluyor. Personel ve yüzme eğitmenleri sosyal mesafeye dikkat ederek eğitimler veriyor. Kursiyerler yüzme havuzuna ateş ölçümü, el ve ayak dezenfeksiyonu gerçekleştirerek giriş yapıyor. Yaşanabilecek her hangi bir sağlık sorununun önüne geçmek için eğitime katılan kursiyerlerin T.C. kimlik numaraları alınarak sağlık takipleri yapılacağı kaydedildi.

