Büyükşehir Belediyesi’nden 14 vatandaşa hasta yatağı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş’ta yaşayan ve 20 yıldır yatağa bağımlı olup ve 4 ay önce oğlunu kaybeden Sevim Yıldız’a hasta yatağı desteği sağlandı. Ayrıca Kemer, Demre, Kaş, Korkuteli, Finike’de de 14 vatandaşa daha hasta yatağı verildi.

Gündoğmuş Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Sevim Yiğit 20 yıl önce ağaçtan düştükten sonra yatalak hale geldi. Evli ve iki çocuğu olan Yiğit’in büyük oğlu yaklaşık 4 ay önce Manavgat Irmağı’nda boğularak yaşamını yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sevim Yiğit’e tam donanımlı hasta yatağı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Korkuteli Engelli Hizmet Merkezi tarafından Kargalık, Kozağacı, Kale ve Alaaddin Mahallelerinde yaşayan dört vatandaşa daha hasta yatağı yardımı yapıldı. Geçirdiği felç nedeniyle yürüyemez ve konuşamaz hale gelen 87 yaşındaki Ali Yaşar’a hasta yatağı temin edildi. Korkuteli Kozağacı Mahallesi’nde ikamet eden, beyin damarlarındaki daralma nedeniyle yürüyemez durumda olan 69 yaşındaki Döndü Koca’ya da hasta yatağı desteği sağlandı.

Korkuteli Alaaddin Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki alzheimer hastası Rukiye Yücel’e de Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımı yapıldı. Konforlu bir yatağa kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Yücel’in ailesi böyle bir hizmetin kendileri ve bu tür sorunlar yaşayan aileler için çok önemli olduğunu ve mutlu olduklarını söyledi. Finike Kale Mahallesi’nde kızı ile birlikte yaşayan 94 yaşındaki Şükriye Ataman’a da Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı verildi.