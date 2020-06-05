Büyükşehir Belediyesi’nden 150 bin çiçek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, her mevsim Malatya’yı rengarenk bir görüntüye kavuşturmak ve görsel anlamda daha güzel bir Malatya oluşturmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, güz dönemi fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından, havaların ısınması ile birlikte yaz dönemi çiçek dikim çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında parklar başta olmak üzere, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 150 bin adet 4 farklı tür 6 çeşit renkte mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına başlandı.

Çiçeklerin toprakla buluşması sonrası Malatya rengarenk bir görüntüye kavuşuyor.

Çalışmalar kapsamında Malatya’nın 54 farklı noktasında toplamda 13 bin 265 metrekarelik alanda dikim çalışmaları devam ediyor.

