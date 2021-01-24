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Büyükşehir Belediyesi’nden 19 milyon 296 bin liralık sosyal yardım

24.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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İmkanları dâhilinde mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır verdiği ücretsiz sağlık hizmetleri ile ilaç yardımlarını sürdürüyor.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, sosyal güvencesi olmayan hasta vatandaşlara ücretsiz muayene hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, son 1 yılda 483 kişiye muayene, 173 kişiye müşahede hizmeti verdi.

İmkanları dâhilinde mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yıllardır verdiği ücretsiz sağlık hizmetleri ile ilaç yardımlarını sürdürüyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, sosyal güvencesi olmayan hasta vatandaşlara ücretsiz muayene hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, son 1 yılda 483 kişiye muayene, 173 kişiye müşahede hizmeti verdi. Verilen bu sağlık hizmetlerinin parasal karşılığı ise 13 milyon 120 bin TL değerinde.
Büyükşehir Belediyesi hasta ve muhtaç kişilere ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra ilaçları da ücretsiz olarak veriyor. Çoğunluğu vatandaşlardan toplanan bu ilaçlar reçete karşılığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Ayrıca düzenlenen yardım kampanyaları çerçevesinde de toplanan ilaçlar savaş mağduru insanlar ile sığınmacılara dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildi. Bu kapsamda, 2020 yılında 6 milyon 176 bin 56 lira değerinde 55 bin 846 kutu ilaç ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış oldu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında 151 aileye toplam değeri 16 bin 610 lira yeni doğum yapanlara hastane çıkışı hediye edildi.

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