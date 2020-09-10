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Büyükşehir belediyesinden Bayındır’daki yangınzedelere yardım

İZMİR HABERLERİ  | 10.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’daki bir apartmanda çıkan yangın sonrası harekete geçerken, büyükşehir belediyesi, yangından dolayı evleri zarar gören 13 haneye nakdi, gıda ve beyaz eşya yardımında bulunacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’da bir apartmanda çıkan yangından dolayı evleri zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.

Büyükşehir belediyesinden Bayındır’daki yangınzedelere yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’daki bir apartmanda çıkan yangın sonrası harekete geçerken, büyükşehir belediyesi, yangından dolayı evleri zarar gören 13 haneye nakdi, gıda ve beyaz eşya yardımında bulunacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır’da bir apartmanda çıkan yangından dolayı evleri zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı. Evi yanan 13 aileye nakdi yardım ve beyaz eşya desteğinde bulunma kararı alan büyükşehir, yangınzedelere gıda paketi de gönderecek. Yangından dolayı evleri zarar gören ailelerin yüksek öğretimde okuyan çocuklarına da eğitim desteği sunulurken, ilk ve ortaokulda okuyan çocukların ise pandemi sürecinde online eğitime devam edebilmeleri için tablet verilecek.
Bayındır ilçesinde, geçen pazar akşamı dört katlı bir binada yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bina kullanılamaz hale gelmişti.

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