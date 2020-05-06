Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs itibariyle tekrar faaliyetlerine başlayacak olan berber ile kuaförlere, 100 bin adet maske, 5 bin koruyucu siperlik ve bin litre dezenfektan dağıtacak.

Korona virüs salgınının kentte yayılmasını önlemek için birçok alanda çalışma yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte 11 Mayıs itibariyle tekrar kepenk açacak olan berber ile kuaförlere, ticari faaliyetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için 100 bin adet maske, 5 bin koruyucu siperlik ve bin litre dezenfektan dağıtacak.

