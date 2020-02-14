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Büyükşehir Belediyesi’nden ekiplere çorba ikramı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışması yürüten personele, soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmayarak kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine ve acil servislerdeki sağlık personeli ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, soğuk havaya rağmen görevlerinin başında olan kamu çalışanları ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışması yürüten personele, soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmayarak kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine ve acil servislerdeki sağlık personeli ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, soğuk havaya rağmen görevlerinin başında olan kamu çalışanları ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yemekhanesinde hazırlanan çorbalar, ekipler tarafından araçlarla kontrol noktalarına götürüldü. Ekipler, soğuk havaya rağmen vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, daha sonra cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması sürdüren ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çorba ikram etti. Kentteki acil servisleri de ziyaret eden ekipler, sağlık personeli ve vatandaşlara çorba ikram ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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