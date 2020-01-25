YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile Eğitim Programı”

Büyükşehir Belediyesinden, engelli ailelerine “Aile Eğitim Programı”

MERSİN HABERLERİ  | 25.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak, ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla her ay farklı okullarda “Aile Eğitim Programı” düzenliyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Toroslar ilçesindeki Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli özel bireylerin ailelerine yönelik olarak “Aile Eğitim Programı” gerçekleştirildi.Her ay düzenli olarak farklı okullarda yapılan eğitim, engelli özel bireylere sahip ailelerin engelli çocuklarının kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirmek, potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamak ve ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak, ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla her ay farklı okullarda “Aile Eğitim Programı” düzenliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Toroslar ilçesindeki Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli özel bireylerin ailelerine yönelik olarak “Aile Eğitim Programı” gerçekleştirildi.
Her ay düzenli olarak farklı okullarda yapılan eğitim, engelli özel bireylere sahip ailelerin engelli çocuklarının kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirmek, potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamak ve ailelere hem manevi hem de sosyal hizmetler anlamında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla düzenlendi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Uzman Psikolog Gizem Göçtü Yarım tarafından verildi.

“Kendinizi de unutmayın”
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafif düzeyde zihinsel engelli 175 öğrenciye sahip Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenciler, hem akademik eğitim alıyor hem de mesleğe yönelik birçok atölye dersi görüyor. İnşaat, mobilya, el sanatları, metal ve yiyecek-içecek atölyelerinde haftada 15 saat, toplamda 30 saat ders gören öğrenciler, eğitim alırken sosyalleşiyor.
Eğitimcilerin yanı sıra öğrencilere her anlamda destek olan aileleri için de sosyal ve psikolojik desteğin şart olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Yarım, ailelere çocuklarını özel eğitime ve uzmanlara götürürken kendilerini de unutmamaları gerektiğini söyledi. Psikolog Yarım, özel bireylerin toplumsal hayatta uyum içinde olabilmesinin ve birey olarak bir şeyler başarabilmesinin önemini belirterek, “Zihinsel engellilerle en çok sosyal uyum çalışıyoruz. Engel var evet ama eğer bu çocuk okuluna gidebiliyorsa, rahat rahat arkadaşları ile iletişim kurabiliyorsa, rahat hareket edebiliyorsa, okuyabiliyorsa, eğlenebiliyorsa, gülebiliyorsa aslında engeli ortadan kaldırmış oluyoruz. Asıl amacımız da bu. Biz bu engelle ne yapabiliriz, neleri halledebiliriz, ona bakıyoruz” dedi.
Yarım, ailelere hem uzmanlardan psikolojik destek almaları hem de okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinden yardım alarak kendilerine destek sağlamaları gerektiğini vurguladı. Anne ve babalar, çocuklarıyla ilgili yaşadıklarını, merak ettikleri konuları ve bazı durumlarda ne yapmaları gerektiğini Uzman Psikolog Yarım’a danıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdiSpor ve Sağlıklı Yaşam Kampı sona erdi
Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim sergisini MTSO’da açtıEmekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim sergisini MTSO’da açtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Mersin Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
12:59
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:23

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Akdemir Eczanesi
Merkez
Batıkent Eczanesi
Merkez
Cemaloğlu Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Nurlu Eczanesi
Merkez
Oran Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Erdemli’de Kur’an-ı Kerim'i En Güzel Onlar Okudu

Erdemli’de Kur’an-ı Kerim'i En Güzel Onlar Okudu

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Antalya-Bozyazı arasında fiber optik kablo döşeme çalışmaları başladı

Antalya-Bozyazı arasında fiber optik kablo döşeme çalışmaları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.