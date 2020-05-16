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Büyükşehir Belediyesinden gençlere ve çocuklara kupa bardak

MERSİN HABERLERİ  | 16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arasındaki gençleri unutmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk kez sokağa çıkan 15-20 yaş arasındaki gençleri unutmadı. Ekipler, gençlere hem günler sonra sokağa çıkmalarının anısına hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde kupa bardak hediye etti. Mersin merkez ve ilçelerle birlikte toplam 25 bin kupa bardak gençlere ve çocuklara dağıtıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan geniş çaplı önlemler kapsamında 4 Nisan’dan bu yana evde karantinada olan 15-20 yaş grubundaki gençler, 41 gün sonra dışarı çıkınca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hediyesi ile karşılaştı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan gençlerin çoğunluğunu üniversite sınavlarına hazırlananlar oluşturdu. Korona virüs nedeniyle uzun süredir ev karantinasında olmaları ve sınav tarihinin öne alınması nedeniyle oldukça stresli zamanlar geçiren gençler, Büyükşehir Belediyesinin hediyesi ile mutlu oldu. Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına dağıtılan kupa bardaklar gençleri oldukça sevindirdi. Bardak dağıtımı Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde 25 bin kupa bardak dağıtıldı
İlçelerde ise ekipler sokak sokak gezerek gençlerin ve çocukların kupa bardak hediyesini ulaştırdı. Sokağa çıkabilen gençler hediyesini kendileri alırken, çıkamayan 15 yaş altı çocukların hediyelerini ise ekipler evlerine kadar ulaştırdı. Bazı minikler kapıdan hediyesini alırken bazıları ise ekipleri pencerelerde karşıladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve ilçelerle birlikte 25 bin kupa bardak dağıttı.

Tarsus ve Çamlıyayla’da sağlık kiti de dağıtıldı
Öte yandan ekipler, 15-20 yaş arasındaki gençlere Tarsus’ta Yarenlik Alanı ve kentin değişik noktalarında özel olarak hazırlanan kupa bardak ve temizlik kiti dağıttı. Çamlıyayla ilçesinde de gerçekleştirilen dağıtımlarda gençler kupa bardaklara yoğun ilgi gösterdi.

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