Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara özel spor etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan kadınlar için spor etkinliği başlattı.

Kadın ve Demokrasi Derneği bahçesinde buluşan kadınlar, aerobik-fitness eğitmeni Calibe Soran’ın önderliğinde her sabah güne spor yaparak başlıyor. Normalleşme süreci ile birlikte haftanın her günü kadınlara spor etkinliği yaptırdıklarını söyleyen Calibe Soran, "Sabah, öğle ve akşam grubu olmak üzere üç grup halinde kadınlara spor yaptırıyoruz ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sportif faaliyetleri yapabilecekleri, kendilerine zaman ayırabildikleri bir yer olduğu için çok memnunlar. Pandemiden dolayı kadınlar uzun süredir evde hareketsiz kalmıştı. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama ile spor yaparak güne sağlıklı başlıyoruz. Bu etkinlikte bize destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu süreçte spordan uzak kaldıklarını ifade eden kadınlar ise, sosyal mesafe kuralına uyarak güne sporla başladıklarını belirterek, gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

