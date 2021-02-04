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Büyükşehir Belediyesinden Kaşlı Bakımevi iddialarına yalanlama

04.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesinden Kaşlı Bakımevi iddialarına yalanlama

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bir köpeğin başka bir köpeği parçaladığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bir köpeğin başka bir köpeği parçaladığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Söz konusu olayda kavga eden pitbull melezi iki köpeğin görevlilerce ayrıldığı ve tedavilerine devam edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ile ilgili son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve oluşturulan algı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımlarda, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bir köpeğin başka bir köpeği parçaladığı şeklinde yanlış bir algı oluşturulduğu ve bakımeviyle ilgili olumsuz bir tablo ortaya konduğu ifade edilen açıklamada, “Söz konusu paylaşımlarda yer alan fotoğraflar, 28 Ocak 2021 tarihinde iki pitbull melezi köpeğin kavgası sırasında bir ziyaretçi tarafından çekilmiş ve olayın vuku buluş şekli yanlış aktarılmıştır” denildi.
5199 sayılı yasada tehlike arz ettiği için Doğa Koruma Polisi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından el konularak bakımevine getirilen hayvanların, saldırganlık durumlarına göre tekli, uysal olanlar ise bir arada olacak şekilde barındırıldıkları kaydedilen açıklamada, “Bakımevimizde 342 adet yasaklı olarak nitelendirilen köpek bulunmaktadır. El konulan hayvanların sahipleri sık sık bakımevine gelerek hayvanlarını ziyaret etmektedir. Ancak saldırgan hayvan sayısının çok fazla olması nedeniyle yasak ırkların birbirine zarar vermemesi için hasta hayvanlar için ayrılan tek kişilik padoklara yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Saat 14.20 sıralarında gerçekleşen ziyaret sırasında pitbull melezi iki köpeğin kavga etmeye başlaması üzerine padok görevlisi tarafından köpekler birbirinden ayrılmış ve veteriner hekim tarafından hemen müdahale edilerek tedavilerine başlanmıştır. Her iki köpeğin genel durumu iyi olup, tedavilerine devam edilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, onların mutluluğu ve refahını sağlamak en önemli görevlerimiz arasında olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesinden Kaşlı Bakımevi iddialarına yalanlama

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