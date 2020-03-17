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Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimleri

MARDİN HABERLERİ  | 17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat dalgalanmalara ve faaliyetleri durdurulan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle kent genelinde yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat dalgalanmalara ve faaliyetleri durdurulan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgını nedeniyle kent genelinde yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek ve faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında eczaneler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerinde denetim yapan ekipler, gıda maddelerinde anormal fiyat artışı, stokçuluk olup olmadığı ve faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan işletmeleri denetledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sıklaştırmanın yanı sıra genelgeler kapsamında işyerlerine yönelikte denetim çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Kentte gerçekleşen denetimlerde esnafların uyarıları dikkate aldığını aktaran Vali Yaman, "Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyemiz tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri, alanları ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimizin son günlerde bazı gıda ürünleri, kolonyalar ve diğer hijyen ürünleri fiyatlarında artış olduğu şikayetlerini değerlendiren zabıta ekiplerimiz, ürünlerin kasa ile reyon fiyatları karşılaştırıyor ve faturaları inceliyor. Olumsuzluk tespit edilen iş yerleri hakkında tutanak tutularak gerekli kurumlara bildiriliyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelgesi kapsamında da Zabıta ekiplerimiz işletmelere yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ediyoruz” dedi.
Gıda ve temizlik ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmadığını dile getiren AVM müdürleri ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında fiyatlarda artış olduğu şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

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Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
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Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
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