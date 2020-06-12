Büyükşehir Belediyesinden LGS öncesi öğrencilere hızlandırılmış kurs

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilerin son eksiklerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla ücretsiz hızlandırılmış tekrar kursu başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS öncesi öğrencilerin son eksiklerini tamamlamaları amacıyla ücretsiz hızlandırılmış LGS tekrar kursu açtı. Sümerpark Ortak yaşam Alanındaki Çocuk Şube Müdürlüğü eğitim sınıflarında başlatılan tekrar kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında kursların başlamasından önce sınıflarda dezenfekte çalışması yaparak, oturma düzenini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sağladı. Her gün bir dersin genel tekrarının yapıldığı ve bir hafta da tamamlanacak olan ücretsiz tekrar kursuna 100’e yakın öğrenci kayıt yaptırarak katıldı. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği Türkçe, matematik, inkılap Tarihi, fen bilimleri, İngilizce ve din kültürü dersleriyle öğrenciler dolu dolu bir kamp programı gerçekleştirdiği belirtil.

20 Haziranda yapılacak olan sınav öncesi bu kursun faydalı olacağına inandıklarını söyleyen öğrenci ve veliler yürütülen hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

