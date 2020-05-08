Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda yabani ot temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki mezarlıklarda yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı kentteki mezarlıklarda yabani ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları başlattı. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki tüm mezarlıklarda yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışması başlattı. 28 ekipten oluşan 112 görevli ile Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığındaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mezarlığında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sırt tırpanı ile yabancı ot temizliği yaptıktan sonra yabancı otların yeniden yeşermemesi için ilaçlama çalışması yapıyor. Sağlık Daire Başkanlığı ekiplerinin, kent merkezinde bulunan Mardinkapı, Alipınar, Çiftehavuz, Şilbe, Aziziye ve Peyas mezarlıklarında da yabancı ot temizleme ve ilaçlama çalışması yapacağı belirtildi.

