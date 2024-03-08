Büyükşehir Belediyesinden Ramazan Etkinlikleri

Etkinliklerde Ramazan çarşısı kurulacak, Kıraç, Resul Dindar gibi ünlü sanatçılar sahneye çıkacak, Ramazan sohbetlerinin yanında hemşehri geceleri ile dernekler kültürlerini yansıtacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı karşılamaya hazır. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, 11 Mart Pazartesi akşamı saat 21.30’da Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayacak. Etkinlikler kapsamında her akşam 20.45’te Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterileri yapılacak. Ramazan ayı sonuna kadar her akşam 21.30’da Ramazan sohbetleri, hemşehri geceleri, yerel sanatçılar ve ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak.

GELENEKSEL RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde 16 Mart Cumartesi akşamı 21.30 ünlü sanatçı Kıraç Antalyalılara muhteşem bir konser verecek. 23 Mart Cumartesi akşamı da Resul Dindar Karadenizliler gecesinde Antalyalılarla buluşacak. 24 Mart Pazar akşamı Uğur Önür Antalya Yörükler gecesinde yer alacak. 28 Mart Perşembe günü İlahiyatçı Emre Dorman Ramazan sohbeti gerçekleştirecek. Etkinlikler, 9 Nisan Salı akşamı Geleneksel Ramazan Etkinlikleri ile sona erecek.

RAMAZAN ÇARŞISI

30 gün boyunca dolu dolu Ramazan yaşayacak olan Antalyalılar için etkinlikler kapsamında Ramazan çarşısı da kurulacak. Vatandaşlar Karaalioğlu Parkı içerisindeki Ramazan çarşısında alışverişten yeme içmeye, gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Mini lunapark ise çocukların ve vatandaşların eğlence durağı olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine tüm Antalyalılar davetli.

