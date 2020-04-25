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Büyükşehir Belediyesinden Ramazan’a özel programlar

KONYA HABERLERİ  | 25.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince mukabele ve Ramazan sohbetlerini Konyalılarla buluşturuyor.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan Ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden Ramazan’a özel programlar

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince mukabele ve Ramazan sohbetlerini Konyalılarla buluşturuyor.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan ayının ilk günlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınlanan Ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor. Ramazan aylarında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek amacıyla camilerde mukabelelere katılan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında bu imkanı olmayanlar için Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından mukabele yayınları gerçekleştiriliyor. Mukabele programı Türkçe mealiyle birlikte Ramazan ayı boyunca her gün saat 14.00’te yayınlanıyor. Büyükşehir Belediyesi aynı kanalında hazırlanan Ramazan ayının ruhuna uygun programlar Konyalılarla buluşurken, yazarlar ve ilahiyatçılar da bereketli Ramazan akşamlarında gerçekleştirecekleri sohbetlerle evlere konuk oluyor. Ramazan ayının ilk gününde İslam tarihi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Fatih Çıtlak, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya kanalında Konyalılar için sohbet gerçekleştirirken, Dursun Ali Erzincanlı, Hayati İnanç ve Bahadır Yenişehirlioğlu da Ramazan sohbetlerinde yer alacak. Yetişkinlere yönelik Ramazan programlarının yanı sıra çocuklar için de masallar ve gölge oyunları devam ediyor.
Konya Okulu Okumaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik yıl boyunca konusunda uzman eğitmenler tarafından çeşitli konferanslar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Konya Okulu da Ramazan boyunca aynı kanal üzerinden Ramazan sohbetleri gerçekleştiriyor. Ramazan ayının ilk gününde Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinden Eğitimci Mehmet Ceyhan canlı Ramazan sohbetlerine katılırken; Prof. Dr. Ekrem Demirli de Konyalılarla buluşacak.

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Konya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:54
Öğle
12:53
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:05

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Poçan Eczanesi
Karatay
Selçuk Eczanesi
Karatay
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
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