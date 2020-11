Büyükşehir Belediyesi’nden salgın önlemleri

Saat değişikliği ve gel - al servisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Tophane Çay Bahçesi, tedbirler kapsamında al-götür servisi ve saat değişikliği uygulamalarıyla hizmetlerini sürdürecek. Denizi, yeşili ve konforlu hizmetiyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları saat değişikliği uygulamasıyla hizmetlerine devam edecek.

Topçam piknikçilere hizmet vermeye devam edecek

Topçam Günübirlik Mesire Alanı hafta içi 09.00 -18.00, Cumartesi 10.00 -19.00 ve Pazar günü 10.00 -19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Sarısu Günübirlik Mesire Alanı da hafta içi 08.00 -19.00, Cumartesi 10.00 -19.00, Pazar ise 10.00-19.00 saatlerinde piknikçilere hizmet verecek.

Tophane Çay Bahçesi de al-götür servisi ile hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu da 10.00- 20.00 saatlerinde hizmetten yararlanabilecek. Antalya’nın simgelerinden biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik Tesisinde ’de de saat değişikliği uygulaması yapılacak. Pazartesi günleri kapalı olan tesis, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 -18.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi de al-götür servisi ile hizmetini sürdürecek. Pazartesi günleri kapalı olan tesis, hafta içi ve hafta sonu 10.00 -18.30 saatlerinde açık olacak.

Halk et hizmeti sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalyalıları ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle buluşturan Halk Et mağazalarının ise saatlerinde bir değişiklik yok. Pazar günü kapalı olan mağazalar, hafta içi 09.00 -19.00 ile Cumartesi günü 10.00 -19.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.