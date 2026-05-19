Reha Muhtar'ın son görüntüsü konuşuluyor! Yorum yağdı

Bir süre önce evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp günlerce yoğun bakımda tutulan Reha Muhtar iki kez entübe edilmişti. 2024 yılında sağlık sorunları yaşayan ve taburcu edilen Reha Muhtar bir süre de yardımla yürüyerek dikkat çekmişti.

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı tartışma programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı.

Deniz Uğur'la velayet davalarıyla zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar; Patronlar Dünyası tarafından görüntülendi.

Bodrum Türkbükü'nde bir cafe'de görüntülenen Muhtar'ın masadaki yorgun ve uyuyakalmış hali sosyal medyada hızla yayıldı.

Reha Muhtar'ın bu haline X'te "Yazık ne hale gelmiş", "Çok sağlıklı durmuyor", "Yazık etmiş kendine" yorumları geldi.

VELAYET DAVASI ALEYHİNE SONUÇLANDI

Reha Muhtar'ın Mina ve Poyraz'ın velayeti için Deniz Uğur ile davalık olmuştu. Davada velayetlerin anneye verilmesine hükmetti.