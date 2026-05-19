Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı yönetimi, Sergen Yalçın ile yolları ayırdı. Takımın yeni hoca adayları Ange Postecoglou ve Arda Turan oldu.

Emre Şen

Geride kalan sezonda beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüpte Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından yolların ayrılmasına karar verildi. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından yönetim, takımı ayağa kaldıracak yeni teknik direktör arayışları için vakit kaybetmeden harekete geçti.

YABANCIDA İLK SIRA ANGE POSTECOGLOU

Yeni teknik adam arayışlarında önceliği yabancı isimlere veren siyah-beyazlı yönetimin listesinin ilk sırasında, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Nottingham Forest’ı çalıştıran Ange Postecoglou yer alıyor. Hücum futboluna verdiği önem ve agresif oyun anlayışıyla tanınan 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, şu an boşta olması sebebiyle teknik heyet içinde en güçlü yabancı aday olarak ön plana çıktığı belirtildi.

YERLİDE HEDEF ŞAMPİYON ARDA TURAN

Beşiktaş yönetiminin yerli teknik direktör havuzundaki bir numaralı hedefi ise Arda Turan oldu. Teknik direktörlük kariyerinde muazzam bir çıkış yakalayan ve Ukrayna devi Shakhtar Donetsk’teki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak Avrupa'da büyük ses getiren genç çalıştırıcı listeye hızlı bir giriş yaptı. Özellikle Başkan Serdal Adalı’nın Arda Turan ismine son derece sıcak baktığı ve genç teknik adamı siyah-beyazlı takımın başında görmek istediği öğrenildi.

