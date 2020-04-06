Büyükşehir Belediyesinden seyyar satıcılara gıda desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ çağrısı yaptığı sahilde izinli olarak satış yapan seyyar satıcılara destek oldu. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çağrıya uyarak seyyar araçlarını kızağa çeken satıcıların evlerine gıda ve sağlık paketi ile süt götürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele sürecinde evlerine kapanan 50 seyyar satıcıya, ekonomik zorluklar nedeniyle mağdur olmamaları için 15 farklı gıda malzemesinin yer aldığı toplam 50 gıda kolisi, 50 sağlık paketi ve çocukları için toplam 100 kutu süt ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcıların evlerine tek tek giderek paketleri teslim etti.

Büyükşehir’in seyyar satıcılar için geliştirdiği projenin ilk ayağı sahilde uygulanmıştı

Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda kentteki seyyar satıcılar için geliştirdiği projenin ilk ayağını sahil şeridinde uygulamıştı. Sahil şeridinde dağınık biçimde satış yapan seyyar satıcılar, kayıt altına alınarak, tek tip bir görünüme kavuşturulmuştu. İlk etapta 25 seyyar satıcıyla başlayan çalışma kapsamında seyyar satıcıların tek tip araç ve kıyafetlerinin standartlarını belirleyen Büyükşehir Belediyesi, vergi mükellefi olarak hijyenik ve modern şartlarda satış yapmalarının önünü açmıştı. Projenin ikinci etabında 25 seyyar satıcı daha kayıt altına alındı. Eğitimlerini tamamlayan seyyar satıcıların tek tip araç ve kıyafetleri ile işlerinin başına geçeceği süreçte, korona virüsün Türkiye’yi de etkisi altına aldığı açıklandı.