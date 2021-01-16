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Büyükşehir Belediyesinden Silifke’de tarım arazisi yolunda kapsamlı çalışma

16.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Silifke ilçesi Gedikpınarı ile Çaltıbozkır mahalleleri arasında yer alan ve sıklıkla çiftçilerin kullandığı Malır mevkiindeki 3 bin 200 metre uzunluğundaki tarımsal arazi yolu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların kullanımına sunulacak.

Silifke ilçesi Gedikpınarı ile Çaltıbozkır mahalleleri arasında yer alan ve sıklıkla çiftçilerin kullandığı Malır mevkiindeki 3 bin 200 metre uzunluğundaki tarımsal arazi yolu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların kullanımına sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Seyranlık, Bükdeğirmeni, Ekşiler, Bayındır ve Karahacılı mahalleleri sakinlerinin de kullandığı yol yaklaşık 50 kilometre kısalacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki mesaisine de devam ediyor. Daha çok çiftçiler tarafından kullanılan tarımsal alanlara ulaşımın sağlandığı yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalar sürüyor. Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesinde tarımsal alanlara ulaşım için kullanılan yolda malzemeli bakım yapılarak, yolun çiftçilerin kullanımına sunulması amaçlanıyor.
Silifke’ye bağlı Gedikpınarı ile Çaltıbozkır mahalleleri arasında yer alan ve Malır mevkiindeki 3 bin 200 metre uzunluğundaki tarımsal arazi yolundaki çalışmalar tamamlanıyor. Seyranlık, Bükdeğirmeni, Ekşiler, Bayındır ve Karahacılı mahalleleri sakinlerinin de kullandığı elverişsiz yolun bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların kullanım yolu yaklaşık 50 kilometre kısalacak.
Çaltıbozkır Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelmesi ile birlikte mahalle olarak hizmet almaya başladıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olmamasına rağmen mahallelerinde bulunan tarımsal alanlara ulaşım amacıyla kullanılan yolda çalışma yürüttüğüne dikkat çekti. Sarı, çalışma yapılan yol üzerinden çevre mahallelerin kendi mahallelerine ulaşım sağladığını kaydetti.

Çalışmalarla kullanılan yol 50 kilometre kısalacak
Çaltıbozkır Mahallesi sakini Ahmet Erozan da uzun zamandan bu yana yollarının bozuk olduğunu belirterek, “Bir cenazemiz olsa dahi gidemiyoruz. Yukarı mahallelerimiz ile bağlantı yolumuz yok. Allah razı olsun, Vahap başkan geldiği andan itibaren hizmet gördük. Hizmet görmeye de devam ediyoruz” dedi.
Bozuk yolu kullanamadıkları için Silifke merkeze inerek oradan Sayağzı ve Demircili mahalleleri üzerinden ulaşım sağladıklarını, bunun da yolu çok fazla uzattığını kaydeden Erozan, Büyükşehir’in çalışmalarıyla kullandıkları yolun 50 kilometre kısalacağını söyledi. Erozan, “Bu yol bizim için çok önemli. Bazen traktör ile gidiyoruz. Traktör çıkmadan evvel eşek ile gidiyorduk. Velhasıl durum kötü” ifadelerini kullandı.

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