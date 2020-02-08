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Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki cami ve ibadethanelerde kapsamlı temizlik

MERSİN HABERLERİ  | 08.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve hijyen koşullarda dini vecibelerini yerlerine getirebilmeleri için cami, mescit, türbe ve ziyaret temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, ayrım gözetmeksizin kent merkezinde sürdürdüğü ibadethane temizlik ve bakım çalışmalarını, bağlı mahallelerde de gerçekleştiriyor.Tarsus kent merkezinde bulunan camilerde ve mescitlerde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ekipleri, ova bölgede yer alan Yeşiltepe, Aliefendioğlu ve çevre yerleşim yerlerinde ki ibadethanelerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi.Büyükşehir ekipleri tarafından halı yıkama, süpürme, toz alma işlemleri yapılıp, gülsuyu sıkılarak ortamın güzel kokması sağlanıyor.Program dahilinde gerçekleştirilen ve yılın 12 ayı boyu yapılan temizlik çalışmalarından dolayı vatandaşlar oldukça memnunlar.Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç, bünyelerinde kurdukları sabit ekiplerle cami ve ibadethanelerin sürekli olarak temizlendiğini söyleyerek, “Büyükşehir olarak ayrım gözetmeden ovadan kırsala, merkezden kenar mahallelerimize kadar, tüm halkımıza eşit hizmet götürebilmek için çaba sarf ediyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve hijyen koşullarda dini vecibelerini yerlerine getirebilmeleri için cami, mescit, türbe ve ziyaret temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, ayrım gözetmeksizin kent merkezinde sürdürdüğü ibadethane temizlik ve bakım çalışmalarını, bağlı mahallelerde de gerçekleştiriyor.
Tarsus kent merkezinde bulunan camilerde ve mescitlerde yapılan çalışmaların yanı sıra Büyükşehir ekipleri, ova bölgede yer alan Yeşiltepe, Aliefendioğlu ve çevre yerleşim yerlerinde ki ibadethanelerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir ekipleri tarafından halı yıkama, süpürme, toz alma işlemleri yapılıp, gülsuyu sıkılarak ortamın güzel kokması sağlanıyor.
Program dahilinde gerçekleştirilen ve yılın 12 ayı boyu yapılan temizlik çalışmalarından dolayı vatandaşlar oldukça memnunlar.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Koordinatörü Ali Boltaç, bünyelerinde kurdukları sabit ekiplerle cami ve ibadethanelerin sürekli olarak temizlendiğini söyleyerek, “Büyükşehir olarak ayrım gözetmeden ovadan kırsala, merkezden kenar mahallelerimize kadar, tüm halkımıza eşit hizmet götürebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda da bünyemizde bulunan ibadethane temizlik ekiplerimiz, yoğun bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın huzur ve hijyen koşullarda dini vazifelerini yerlerine getirebilmeleri için temizlik çalışması yürütüyor. Program dahilinde, 12 ay boyunca tüm ibadethanelerimiz, mescitlerimiz ve ziyaretlerimiz temizlenecek” dedi.

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Bilgen Eczanesi
Merkez
Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
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Melek Eczanesi
Merkez
Oya Eczanesi
Merkez
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