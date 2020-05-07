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Büyükşehir Belediyesi’nden taziye hizmetlerine takviye

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Ücretsiz cenaze hizmetleri ile en zor günlerinde Antalyalıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyacını daha rahat karşılamak üzere ilçe hizmet birimlerine yeni masa, sandalye ve tabure gönderdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’tan Gazipaşa’ya ilçelerde ücretsiz cenaze hizmeti vererek, yakınlarını kaybeden vatandaşlara en acı günlerinde destek oluyor.

Ücretsiz cenaze hizmetleri ile en zor günlerinde Antalyalıların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyacını daha rahat karşılamak üzere ilçe hizmet birimlerine yeni masa, sandalye ve tabure gönderdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’tan Gazipaşa’ya ilçelerde ücretsiz cenaze hizmeti vererek, yakınlarını kaybeden vatandaşlara en acı günlerinde destek oluyor. Defin işlemi sonrası evlere taziye çadırı, masa ve sandalye desteğinde bulunarak, vatandaşların yanında oluyor, acıların paylaşılmasına katkı sağlıyor. Bu hizmetler vatandaşların büyük takdirini topluyor.
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hızlı ve sorunsuz cenaze hizmeti verebilmek ilçelerdeki mezarlık hizmet birimlerinin malzeme stoğunu güçlendirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, envanterlerinde bulunan mevcut masa ve sandalyelere ek olarak, mezarlık şube müdürlüklerine toplam 2 bin 500 masa, 10 bin adet sandalye ve 3 bin adet tabure daha gönderdi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor günlerinde taziye çadırı, masa, sandalye ve tabure gibi taleplerini daha rahat karşılayabilecek.

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